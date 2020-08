Te weinig Belgen wassen herbruikbaar mondmasker voldoende

Meer dan drie op vijf Belgen wast zijn of haar mondmasker te weinig volgens de aanbevolen standaard. Dat blijkt uit de resultaten van de nieuwste coronastudie die de Universiteit Antwerpen vandaag publiceerde.

Net iets meer dan 28 procent van de ondervraagde Belgen geeft aan zijn of haar herbruikbaar mondmasker wekelijks te wassen. Dat staat te lezen in de resultaten van de meest recente corona-enquête die de Universiteit van Antwerpen al voor de achttiende keer afnam. Ongeveer 25.000 landgenoten vonden hun weg naar de studie. Net iets minder dan de helft gaf de voorkeur aan een wegwerpmasker. Een kleine meerderheid koos dan weer voor een herbruikbaar exemplaar. Daarvan gaf één op vijf aan het masker na elk gebruik te wassen. Een ander vijfde gaf dan weer aan een herbruikbaar masker dagelijks in de wastrommel te gooien. Voor net iets meer dan 17 procent van de ondervraagden wordt dat om de twee dagen. Zo’n tien procent wast twee keer per week. Tot slot liet zes procent weten zijn of haar masker helemaal nooit te wassen.

Volgens de federale richtlijnen wordt een stoffen masker best dagelijks gewassen. Net iets meer dan zestig procent van de ondervraagden wast zijn of haar exemplaar dus te weinig.

Veranderde samenleving

Een ander luik van de studie ging dan weer over de toekomstvisie op het leven na corona. Een kleine minderheid gelooft dat er nooit een vaccin komt en dat de anderhalvemetersamenleving een blijver is. 66 procent van de ondervraagden gelooft wel in de komst van een vaccin, maar vermoedt wel dat de voorbije crisis voor veranderingen in onze samenleving en in ons economisch model zal zorgen. Vooral vrouwen blijken daar van overtuigd. Jonge mannen geloven eerder dat we spoedig weer naar het oude zullen evolueren.