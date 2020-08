Samenscholingsverbod in Molenbeek na geweld tegen brandweer

Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Catherine Moureaux (PS) vaardigt tussen 22 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens een samenscholingsverbod uit in de Sippelbergwijk, nadat daar afgelopen nacht brandweermensen tijdens een interventie werden bekogeld met glazen flessen.

Het samenscholingsverbod blijft zeker twee maanden van kracht, schrijft de burgemeester op Twitter. ‘Brandweermensen bekogelen is onaanvaardbaar’, schrijft Moureaux. Ze heeft de politie gevraagd om ‘er alles aan te doen om de daders te identificeren’.

De feiten speelden zich donderdagochtend rond 01.15 uur af in de Mahatma Gandhilaan in Sint-Jans-Molenbeek. De politie was er ter plaatse gekomen voor een brand in een vuilniscontainer, maar werd bekogeld met glazen flessen door onbekenden die zich hadden verschanst op het dak van een gebouw. Geen enkele brandweerman raakte gewond, al liep de bluswagen wel blikschade op.

Het vanaf donderdagavond verboden zijn om in de wijk met meer dan drie personen in groep samen te troepen. Extra politiepatrouilles zullen ingezet worden om een oogje in het zeil te houden en het samenscholingsverbod te handhaven. Intussen wordt gewerkt aan een oplossing en zal met de ouders van de jongeren worden gepraat.