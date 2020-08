Viroloog Steven Van Gucht sprak vorige week zijn wens uit dat het aantal besmettingen nog sterk zou dalen tegen 1 september. Het omgekeerde gebeurt: de daling vertraagt. ‘Dan is de kans groter dat het virus opduikt op school.’

Volgende week dinsdag is het zo ver: alle leerlingen in België mogen in de eerste week naar school, ongeacht hoeveel besmettingen er zijn. Voor sommigen is het zes maanden geleden. Hoewel het cijfer daalt ...