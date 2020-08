Wat gebeurt er in de cellen waar geen camera’s hangen?

Laten we ons brein even in een heel ongemakkelijke bocht wringen en ervan uitgaan dat de agenten die Jozef Chovanec hardhandig in bedwang hielden op de luchthaven van Charleroi dat echt met de beste bedoelingen deden, dat hun collega de Hitlergroet gewoon bracht om de in nood verkerende man op te vrolijken met ‘een grapje’, en dat Jan Jambon (N-VA), die toen minister van Binnenlandse Zaken was, zich van de hele zaak echt niets meer kan herinneren (DS 27 augustus). Dan nog roept de dood van de Slovaak enkele vragen op.