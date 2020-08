Mondmasker wordt verplicht in heel Parijs, nog eens negentien departementen kleuren rood

De Franse premier Jean Castex heeft donderdag aangekondigd dat het dragen van een mondmasker voortaan wordt verplicht op het hele grondgebied van Parijs. Mogelijk volgen ook andere Franse grootsteden.

In Parijs bleef de mondmaskerplicht op straat tot dusver beperkt tot een aantal drukbezochte en dichtbevolkte zones. Eerder op donderdag had Castex al geopperd dat een uitbreiding van die maatregel zich opdringt omdat het aantal besmettingen in de hoofdstad sterk toeneemt. Luttele uren later is de kogel door de kerk.

Volgens Castex wordt de invoering van de maatregel in de metropool nog steeds bestudeerd. ‘De vraag stelt zich uiteraard ook voor la petite couronne, rekening houdend met de verplaatsingen tussen deze gebieden’, zei Castex op een persconferentie in Matignon. ‘La petite couronne’ omvat ook de voorsteden die het dichtst aanleunen bij Parijs.

In Marseille is de mondmaskerplicht intussen ingevoerd in de hele stad. Zowel Marseille als Parijs kleuren rood op de Franse coronakaart. In beide steden heeft het aantal besmettingen de kaap van 50 per 100.000 inwoners overschreden.

Donderdag werden nog eens negentien departementen rood gekleurd, waaronder de regio’s rond grootsteden zoals Nice, Lyon en Bordeaux. Castex gaf aan dat de mondmaskerplicht ook algemeen ingevoerd zou kunnen worden in andere grote agglomeraties van de in totaal 21 departementen die momenteel rood kleuren. Het is aan de prefecten om daarover in overleg met de burgemeesters te beslissen, aldus de premier.

Eén miljoen tests per week

De mondmaskerplicht maakt deel uit van een rist maatregelen waarmee de Franse regering de nieuwe opstoot van het virus wil indammen en de heropening van de scholen wil beveiligen. Die maatregelen zijn volgens Castex nodig om een totale lockdown zoals in het voorjaar te vermijden. Een andere maatregel is het opvoeren van de testcapaciteit. Minister van Gezondheid Olivier Véran kondigde donderdag aan dat de regering op korte termijn één miljoen tests per week wil bereiken.