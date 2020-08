Met zijn ‘law and order’-boodschap schotelde Mike Pence de Amerikanen woensdagnacht een bekende slogan voor. In 1968 trok de Republikeinse presidentskandidaat Richard Nixon met dezelfde leuze naar de kiezer. En ook op de Republikeinse Conventie van toen weerklonk een duidelijk pleidooi voor de ordehandhaving in de VS. In bovenstaande video zetten we beide toespraken even naast elkaar.