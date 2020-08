Weyts verdedigt Jambon: ‘Er wordt een politiek spel gespeeld’

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) neemt het op voor zijn collega in nauwe schoentjes door de zaak-Chovanek: ‘Ik heb alle vertrouwen in Jambon.’

‘Sommigen willen hier rekeningen vereffenen’, zei Weyts over de zaak-Chovanek aan VRT. De Slovaakse man kwam in 2018 om het leven na een politieoptreden in een politiecel in Charleroi. Jambon beweerde eerst niet op de hoogte te zijn geweest als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, maar gisteren bleek uit een relaas van zijn opvolger Pieter De Crem (CD&V) dat zijn kabinet wel degelijk ingelicht was. Jambon zegt zich niets te herinneren over de zaak.

‘Er wordt een politiek spel gespeeld, laat ons hier niet in meegaan’, meent Weyts in een reactie aan VRT. ‘Jambon zegt dat hij de Slovaakse ambassadeur niet persoonlijk gesproken heeft. Andere federale ministers hebben dat wel gedaan. Daar is nooit enige ruchtbaarheid aan gegeven, die worden niet ter verantwoording geroepen. Zij lijken de dans te ontspringen. De discussie over de federale regeringsvorming speelt hier ook mee. Ik heb alle vertrouwen in Jambon.’