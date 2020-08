Kabinet-Jambon noemde zaak-Chovanec in 2018 al ‘vreemd verhaal’

Twee mails die de VRT kon inkijken bewijzen dat het kabinet-Jambon al vroeg op de hoogte was van de gebeurtenissen op de luchthaven van Charleroi, waarbij de Slovaakse man Jozef Chovanec om het leven kwam.

‘Vreemd verhaal. Slovaakse ambassadeur vraagt hierover onderhoud met de minister.’ Dat is een fragment uit een mail van het kabinet-Jambon aan de politie. Het is volgens de VRT verstuurd op 26 februari 2018. Een dag later wordt Chovanec doodverklaard in het Marie Curieziekenhuis.

Jambon, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, zei gisteren dat het politieverslag dat op 26 februari op zijn kabinet belandde ‘een neutraal relaas van de feiten’ was. Hij liet ook weten dat hij zich niets herinnert van de gebeurtenissen die door zijn kabinet behandeld werden. Ook bij zijn kabinet bleek bij niemand een belletje te rinkelen.

Chovanec werd op 24 februari na een incident op de luchthaven van Charleroi opgesloten in een politiecel in de luchthaven. Die nacht werd de man overgebracht naar het Marie Curieziekenhuis, na een politieoptreden waarbij een agent een dansje deed en een andere agent de Hitlergroet bracht.

Op 26 februari meldt de echtgenote de gebeurtenissen aan de Slovaakse ambassadeur, ze dient ook klacht in. De Slovaakse ambassade verwittigt diezelfde dag nog per brief de overheidsdienst Buitenlandse Zaken, en spreekt over ‘een ernstig diplomatiek incident’ en ‘een gespierde interventie van de politie’. Uit een andere mail die de VRT kon inkijken, blijkt dat de luchthavenpolitie dezelfde dag het kabinet-Jambon op de hoogte bracht. ‘Hierbij een verslag van de gebeurtenis. Ik wens aandacht te vestigen op het feit dat een deel van de interventie door vrienden van de betrokkene met een smartphone werd gefilmd en waarschijnlijk doorgegeven aan de Slovaakste televisie. (…) Naar aanleiding van het incident ook collega’s gekwetst.’