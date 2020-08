Richtlijnen bijgestuurd: scholen moeten ramen en deuren wijd open zetten tegen corona

Omdat experts hameren op het belang van ventilatie tegen de verspreiding van het coronavirus, worden ook de richtlijnen voor de scholen geactualiseerd. Scholen worden aangeraden om ramen en klasdeuren wijd open te laten staan. Ook wanneer het straks kouder wordt.

Goed ventileren om de CO2-concentratie in een binnenruimte zo laag mogelijk te houden, is volgens de WHO en tal van experten een belangrijke factor om besmetting van het nieuwe coronavirus via aerosolen te voorkomen. Een richtlijn die ook de scholen best zo goed mogelijk opvolgen, wanneer ze vanaf 1 september opnieuw goed gevulde leslokalen hebben.

Maar de draaiboeken die in juni bezorgd zijn aan de scholen blijken achterhaald. Het initiële advies om klaslokalen slechts enkele keren per dag te ventileren of te verluchten, zal niet volstaan, vrezen experts. De richtlijnen over ventilatie en verluchting in klaslokalen worden nu dan ook geactualiseerd ‘met heel concrete suggesties en maatregelen’, zo meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Ramen en klasdeuren staan best wijd open, ook als het straks kouder wordt. ‘Op zijn minst moet de klasdeur op een kier blijven staan. Klaslokalen worden dus niet meer hermetisch afgesloten als er leerlingen aanwezig zijn’, aldus de persmededeling. Ook wordt de aankoop van een CO2-meter aanbevolen, als hulpmiddel om na te gaan of een lokaal voldoende geventileerd is.

Hoe hoger de CO2-concentratie, afkomstig van uitgeademde lucht, hoe hoger het risico op besmetting via aerosolen, maar waar straks de grens ligt, moet nog concreet worden afgetoetst, krijgen we te horen bij de woordvoerder van minister Weyts.

Professor Bouwfysica Jelle Laverge (UGent) zegt vandaag in Het Laatste Nieuws dat het ook moeilijk is om daar een alarmdrempel op te plakken. ‘Er bestaat een wettelijke grens van 900 parts per million, maar in coronatijden wordt nu 800 ppm naar voren geschoven. Dat is, zeg maar, 800 milliliter CO2 per kubieke meter lucht’, verduidelijkt hij in de krant. Buiten ligt de concentratie CO2 doorgaans tussen 400 en 450 ppm.

Onderwijsinspectie

Scholen zullen een duidelijke checklist ontvangen voor het controleren van een binnenmilieu, maar de Onderwijsinspectie zal ook langsgaan in scholen om ter plaatse de ventilatie en verluchting onder de loep nemen en dan gerichte adviezen te geven. ‘Elk gebouw is immers anders: niet alleen de leeftijd, maar bijvoorbeeld ook de locatie van een school - langs een drukke steenweg, of in een rustige schoolstraat - heeft een impact op de ventilatie en verluchting’, klinkt het bij het kabinet.