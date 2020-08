Katy Perry bevallen van eerste kind met Orlando Bloom

Zangeres Katy Perry is voor het eerst moeder geworden. Samen met haar verloofde Orlando Bloom verwelkomde ze dochtertje Daisy Dove Bloom.

De primeur was weggelegd voor het Instagram-account van Unicef, de organisatie waarvan Perry en Bloom beide ambassadeur zijn. Het koppel verwees in hun aankondiging ook naar de inzet van de organisatie om zwangere vrouwen te begeleiden in regio’s waar hygiëne en gezondheidszorg geen evidentie zijn.

‘We zijn aan het zweven van geluk. We zijn blij dat onze dochter veilig en gezond op de wereld is gekomen. We zijn gezegend en dat beseffen we want niet iedereen kan een geboorte hebben zoals wij’, klinkt het in de aankondiging. Er werd ook een donatie opgezet in naam van dochter Daisy Dove. ‘Door die te steunen, help je mee aan het creëren van een gezondere wereld voor ieder kind. We hopen dat jullie hart kan openbloeien met generositeit.’

Voor de 35-jarige zangeres is het haar eerste kindje. De 43-jarige Bloom heeft al een zoontje van negen uit een vorige relatie.