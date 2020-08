‘Catastrofale’ orkaan Laura bereikt Louisiana, half miljoen mensen geëvacueerd

Orkaan Laura is donderdag aan land gegaan in de Amerikaanse staat Louisiana, zo heeft het Nationaal Orkaancentrum (NHC) laten weten. De orkaan van categorie 4 gaat gepaard met windsnelheden tot 240 kilometer per uur.

In Louisiana en de naburige staat Texas zetten ze zich schrap voor de doorkomst van de orkaan. Laura kwam iets na middernacht lokale tijd aan land nabij Cameron, Louisiana en zal volgens het NHC aan de kust zorgen voor ‘niet te overleven’ windvlagen tot 240 kilometer per uur. Als de orkaan zijn snelheid aanhoudt, zou het een van de ergste stormen zijn die ooit heeft gewoed aan de zuidkust van de Verenigde Staten.

Meer dan 500.000 Amerikanen hebben het bevel gekregen om te evacueren. Wie wel is achtergebleven, kreeg van het NHC de raad om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen deze ‘catastrofale’ storm. ‘Onderneem nu actie om je leven te beschermen, in een versterkte kamer, weg van de ramen. Zoek dekking onder een tafel of ander stevig meubelstuk. Gebruik matrassen, dekens en kussens om je hoofd en lichaam te bedekken.’ Meer dan 19.000 huishoudens in Louisiana en 45.000 huishoudens in Texas zitten donderdagochtend zonder elektriciteit.

De orkaan - die eerder al een spoor van vernieling achterliet op in de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba - werd woensdagavond opgeschaald naar de extreem gevaarlijke categorie vier, op een zucht van promotie tot categorie vijf, de ergste categorie. De orkaan kon zich ‘voeden’ door het warme water in de Golf van Mexico.

Er werd eerst gevreesd dat de regio twee orkanen op 48 uur tijd over zich heen zou krijgen, maar Marco werd gedegradeerd tot een tropische storm.