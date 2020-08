Regen op komst

Storm Francis is gepasseerd, donderdag wordt het tijdelijk rustiger met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Vooral in de noordwestelijke helft van het land kunnen er nog enkele buitjes vallen.

Op het einde van de dag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens en valt er regen. De maxima schommelen tussen 18 of 20 graden in de Hoge Ardennen en aan zee, en 22 graden in het centrum. De wind waait zwak of meestal matig uit zuidwestelijke richtingen in het binnenland en uit west tot zuidwest aan zee. Dat meldt het KMI.

Donderdagnacht verwachten we regelmatig buien met plaatselijk kans op een donderslag. De minima liggen tussen 11 en 15 graden. De wind waait zwak of matig, eerst uit oost tot zuidoost. Later wordt de wind matig of soms vrij krachtig uit westzuidwest.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met perioden van regen of buien, lokaal met onweer. De maxima liggen tussen 17 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal matig uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden tussen 50 en 60 km/uur.

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met regelmatig buien die vooral in de westelijke landhelft intens kunnen zijn met hier en daar onweer. De maxima schommelen rond 19 graden in het centrum. De wind waait licht tot matig uit het zuidwesten, ruimend naar het noordwesten. Aan zee wordt de wind vrij krachtig.

Zondag blijft het vrij fris met Noordzeebuien die landinwaarts trekken. Vooral in het oosten is er nog kans op een donderslag. De maxima liggen rond 18 graden in het centrum bij een matige tot aan zee soms vrij krachtige noord-noordwestenwind.

Maandag wordt het rustiger maar nog steeds koel. Het is meestal droog en wisselend bewolkt dankzij een wig van hogedruk. Plaatselijk is een bui echter niet uitgesloten. De maxima schommelen rond 17 graden in het centrum bij een zwakke noordenwind.

Dinsdag is het veelal droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Maxima rond 19 graden in het centrum. Er staat een zwakke noord­ tot noordoostenwind.

Woensdag neemt de bewolking toe met waarschijnlijk kans op enkele buien. Maxima rond 19 graden in het centrum. Er staat een zwakke veranderlijke wind.