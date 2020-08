Trumps trouwe vicepresident Mike Pence leverde vannacht op de Republikeinse Conventie snoeiharde kritiek op de Democraat Joe Biden. Pence stelde tegelijk Trump, en de Republikeinse partij, voor als de enige echte medestanders van de politie, en van orde en veiligheid op straat.

Na dagen van zware rellen, en twee doden en een gewonde door een schietpartij in Kenosha, in Wisconsin, was het vannacht afwachten of, en hoe de Amerikaanse vicepresident Mike Pence zou terugkomen op ...