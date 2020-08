Tiktok-baas stapt op na politieke druk Witte Huis

Tiktok-topman Kevin Mayer houdt het na enkele maanden alweer voor bekeken bij de populaire video-app. Zijn vertrek heeft te maken met de politieke druk vanuit het Witte Huis, zo blijkt uit een persbericht, waardoor zijn functie een andere betekenis heeft gekregen dan die waarvoor hij zich had aangemeld.

In een memo aan werknemers gaf Mayer aan dat een reeks wijzigingen in de structuur van TikTok hem ertoe bracht te vertrekken. Hij sprak niet over de timing van zijn vertrek.

‘De afgelopen weken is de politieke omgeving sterk veranderd en heb ik veel nagedacht over wat er nodig is om de structurele veranderingen van het bedrijf te kunnen implementeren en wat dat zal betekenen voor de wereldwijde rol waarvoor ik me heb aangemeld’, schreef Mayer in de e-mail. ‘Tegen deze achtergrond, en omdat we verwachten zeer binnenkort een oplossing te vinden, wil ik jullie met een bezwaard hart laten weten dat ik heb besloten het bedrijf te verlaten.’

Mayer stond tot enkele maanden geleden aan het hoofd van Disney+, de ­videostreaming bij Disney. Hij werd aangenomen in een poging van ByteDance om Tiktok te distantiëren van China.

Vanessa Pappas, momenteel de algemeen directeur van TikTok, neemt de taken van Mayer tijdelijk waar.

Presidentieel besluit tegen Tiktok

TikTok, vooral populair bij jongeren, maakt deel uit van het Chinese concern Bytedance. De Amerikanen zien daarin een gevaar voor de nationale veiligheid, omdat ByteDance op die manier veel informatie over Amerikaanse burgers kan vergaren. De Amerikaanse regering vreest dat de Chinese overheid toegang kan krijgen tot de data.

De Amerikaanse president Donald Trump kwam eerder deze maand dan ook met een presidentieel besluit waarmee het Chinese moederbedrijf ByteDance verplicht wordt om zich binnen de negentig dagen van de Amerikaanse tak van TikTok te ontdoen, anders wordt de app midden september verboden in de Verenigde Staten. ‘De verspreiding in de Verenigde Staten van mobiele apps die ontwikkeld zijn door en eigendom zijn van bedrijven in de Chinese Volksrepubliek, blijft een bedreiging vormen voor onze nationale veiligheid, ons buitenlands ­beleid en onze economie’, stond in het besluit. Microsoft en Oracle zouden alvast kandidaat zijn om TikTok over te nemen.

Naar aanleiding van het besluit stapte TikTok naar de rechter.