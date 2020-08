Mes gevonden in auto van Jacob Blake

Jacob Blake, de zwarte man die zondag werd neergeschoten door een witte politieagent in de Amerikaanse stad Kenosha en daarbij verlamd is geraakt, zou een mes bij zich hebben gehad. Het mes werd gevonden aan de bestuurderszetel in zijn auto.

De 29-jarige Jacob Blake werd zondag zeven keer neergeschoten in de rug door een blanke agent, nadat hij bij een dispuut was weg gestapt en het portier van zijn auto had geopend. Zijn drie jonge zoontjes zaten op de achterbank. De man overleefde, maar zou mogelijk blijvend verlamd zijn vanaf het middel.

Hoewel op de videobeelden van het incident geen aanwijsbare reden was voor de agent om het vuur te openen op de schijnbaar ongewapende man, hebben onderzoekers wel een mes gevonden op de vloer aan de bestuurderszetel van de auto. Dat heeft Josh Kaul, attorney general van de staat Wisconsin, bekendgemaakt bij een persconferentie.

Nog volgens Kaul zou Blake ‘hebben toegegeven dat hij in het bezit was van een mes’. Verdere details over het mes ontbreken, en Kaul zei ook niet of het mes de reden was waarom de agent zeven kogels afvuurde op de rug Blake. Ben Crump, de advocaat van Blake, betwist dat zijn cliënt een mes bij zich had. Volgens hem vormde Blake geen bedreiging voor de politie. Hij zou enkel zijn kinderen hebben willen weghalen ‘uit een gewelddadige situatie’.

Huiselijk geweld

Volgens Kaul zou de politie opgeroepen zijn naar het huis van een vrouw, die hen meldde dat haar partner daar was ‘en dat hij niet was toegelaten op het terrein’. Op het adres zou volgens de lokale media de verloofde van Blake wonen. Hoewel omstaanders beweren dat Blake net kwam bemiddelen, zou hij wel betrokken zijn. Noch Kaul noch Crump maakt gewag van een arrestatiebevel dat in juli werd uitgevaardigd tegen Blake, dat te maken heeft met huiselijk geweld, aldus lokale media. Blake zou toen op hetzelfde adres hebben gewoond.

De agenten zouden geprobeerd hebben om Blake te arresteren, maar een stungun (een wapen dat elektroshocks toedient) zou niet hebben gewerkt, waarop Blake naar zijn auto stapte, het bestuurdersportier opende en naar binnen leunde. De agenten, die niet zijn uitgerust met bodycams, zijn tijdelijk op administratief verlof geplaatst. De familie van Blake vraagt hun ontslag. Naast de lokale autoriteiten heeft ook de FBI een onderzoek geopend.

Tiener opgepakt

Het incident zette de voorbije dagen opnieuw heel wat protest in gang - in Kenosha, dat ongeveer 100.000 inwoners telt, maar ook in andere Amerikaanse steden - en dat liep vorige nacht uit de hand. Een 17-jarige witte tiener schoot drie mensen neer, twee hebben het niet overleefd. Op videobeelden is te zien dat de tiener gewapend was met een rifle, en dat wapen gebruikte toen enkele betogers hem trachten te overmeesteren. De tiener is lid van een militante groepering die ‘besloten had om burgerwacht te spelen en de wet in eigen handen te nemen’, aldus Mandela Barnes, de Democratische vicegouverneur van Wisconsin.