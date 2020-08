Dader terreuraanslagen Christchurch moet levenslang in cel blijven, overlevers opgelucht

De dader van twee aanslagen op moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in 2019 moet de rest van zijn leven in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Christchurch donderdag beslist.

De 29-jarige Brenton Tarrant krijgt levenslang zonder mogelijkheid om vrij te komen. Het is de eerste keer dat die straf wordt uitgesproken in Nieuw-Zeeland.

Tijdens het proces raakte bekend dat de man een derde doelwit had. Volgens aanklagers wilde de dader na een aanslag op een moskee en op een islamitisch centrum in de stad, verder rijden naar Ashburton, circa 80 kilometer westelijker, om daar nog aanslag op een moskee te plegen. Ook was hij van plan de panden, na ze met vuurwapens te hebben aangevallen, in brand te steken.

Bij de deels gelivestreamde aanslagen op 15 maart 2019 vielen 51 doden en raakten tientallen mensen gewond. Tarrant ontkende eerst zijn betrokkenheid, maar in maart bekende hij alsnog. Hij pleitte schuldig aan alle aanklachten.

Een man die de aanslag overleefde viert de uitspraak met supporters. Foto: EPA-EFE