Spelers boycotten NBA-duels als reactie op politiegeweld Wisconsin

De vijfde wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA, die woensdag voorzien waren, vinden niet plaats. Dat heeft de NBA bevestigd. Het gaat om een boycot van de spelers na het politiegeweld tegen een zwarte man in de stad Kenosha (Wisconsin). De partijen zullen een nieuwe datum krijgen.

Het gaat om de duels tussen Orlando Magic en Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder en Houston Rockets, en Portland Trail Blazers en Los Angeles Lakers. Volgens diverse media weigeren de spelers van meerdere teams het veld te betreden, en gaat het om een boycot na het politiegeweld tegen een zwarte man in Kenosha in de staat Wisconsin. De Bucks weigerden zo om de basketbalarena te betreden en bleven in de kleedkamer. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin.

De zwarte Jacob Blake werd door een agent meerdere keren in de rug geschoten toen hij zondag terug naar zijn auto liep waar zijn drie kleine kinderen in zaten. Hij had kennelijk geprobeerd een ruzie tussen twee vrouwen te sussen. Het is volkomen onduidelijk waarom de agent het vuur op de ongewapende 29-jarige Blake opende. Hij is zwaargewond en zou verlamd zijn. Alle betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld.

Het neerschieten van Jacob Blake komt er na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte verdachte in mei in Minneapolis door toedoen van een blanke agent. De dood van George Floyd ontketende een golf van massale protesten tegen politiegeweld.