Celtic Glasgow strandt in voorrondes Champions League

Celtic Glasow heeft zich woensdagavond niet weten te plaatsen voor de derde voorronde van de Champions League. De Schotse landskampioen leed in Celtic Park een verrassende 1-2 nederlaag tegen het Hongaarse Ferencvaros. Celtic, de ploeg van de verguisde Boli Bolingoli-Mbombo, wordt opgevist in de derde voorronde van de Europa League.

Celtic keek al vroeg tegen een achterstand aan. Siger (7.) kreeg veel tijd en ruimte, maar knalde de 0-1 vooral knap tegen de netten. De Hongaren hielden de voorsprong vast tot aan de pauze, maar in het tweede bedrijf rechtte Celtic de rug. Het afgeweken schot van Christie (53.) bracht de score in evenwicht. De thuisploeg creëerde een veelvoud aan kansen, maar Ferencvaros lukte als enige nog te scoren. Tokmac Nguen (75.) bezorgde de Hongaarse ploeg een plek in de derde voorronde van de Champions League. Celtic moet zijn geluk beproeven in de Europa League.

Ook enigszins verrassend slaagde het Cypriotische Omonia Limassol erin zich te plaatsen voor de derde voorronde ten koste van Legia Warschau. De Poolse landskampioen verloor in eigen land met 0-2 na treffers van Gomes (92.) en Santos (107.) in de verlengingen.

Dinamo Zagreb kroop op het veld van het Roemeense Cluj van voormalig Anderlecht-speler Chipciu dan weer door het oog van de naald. De Kroaten sleepten ondanks een rode kaart begin tweede helft en een gemiste strafschop van Cluj verlengingen af (2-2 na 90 minuten). Daarin werd niet gescoord. Zagreb klaarde de klus na strafschoppen.

Ook Maccabi Tel Aviv (Isr), Molde (Noo), Qarabag (Aze), Rapid Wenen (Oos), Midtjylland (Den), Dynamo Brest (WRu), Young Boys (Zwi) en AZ (Ned) plaatsten zich voor de derde en voorlaatste voorronde in de Champions League.