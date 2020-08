Novak Djokovic stoot in Cincinnati erg vlot door naar halve finale tegen Bautista Agut

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic heeft zich woensdag in New York op een drafje voor de halve finales van het Masters 1.000 van Cincinnati (hard/4.222.190 dollar) geplaatst. De 33-jarige Serviër, toernooiwinnaar in 2018, had maar 1 uur en 3 minuten nodig voor een zege in twee sets (6-3 en 6-1) tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 34) in de kwartfinales.