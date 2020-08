Marieke Lucas Rijneveld wint de International Booker Prize 2020. Het is de eerste keer dat een Nederlandstalige schrijver de prijs binnenrijft.

De Nederlandstalige literaire wereld is uitzinnig van geluk, Twitteraccounts van uitgevers ontploffen. Met de debuutroman De avond is ongemak, in vertaling The discomfort of evening, heeft Marieke Lucas ...