Ben Hermans en Tom Van Asbroeck kijken uit naar hun eerste Tour: “Ik mik op de lastige ritten”

Ben Hermans maakt zijn debuut in de Tour de France. De 34-jarige Limburger start zaterdag in Nice met zijn team Israël Start-Up Nation. “Ik mik op de lastige ritten”, zegt hij. “Ik zal in enkele etappes een vrije rol krijgen en mag dan mijn kans gaan.”

Hermans kende een moeilijke seizoenstart. Hij kwam ten val kwam in de derde etappe van de Tour Down Under en liep daarbij een sleutelbeenbreuk, een complexe schouderfractuur en twee gebroken ribben opliep. Hij kwam daarna niet meer aan koersen toe in het korte seizoensbegin dat door COVID-19 vroegtijdig ten einde kwam. Hij hervatte de competitie in de Ronde van Burgos, waar hij zevende werd in het eindklassement en Remco Evenepoel eindwinst pakte. Daarna reed hij nog Gran Piemonte (15e) en de Ronde van Lombardije, waarin hij als negende finishte.

“Daniel Martin is onze kopman in de bergritten van deze Tour”, aldus ploegleider Eric Van Lancker, “maar Ben (en Krists Neilands) zullen af en toen enkele vrije dagen krijgen waarin ze hun kans mogen gaan in de bergen en op ritwinst mogen mikken. Op de andere dagen zullen ze Dan bijstaan.”

Hermans zelf kijkt uit naar zijn debuut. ‘Ik mik vooral op de lastige bergritten, de ritten waarin je veel cols moet bedwingen. In deze Tour starten we met acht strijdvaardige renners die hun kans mogen gaan en we zullen ook allemaal werken voor elkaar, om die ritzege voor de ploeg te pakken.”

In de vlakke ritten is André Greipel de sprinter van dienst voor de ploeg. Tom Van Asbroeck is dan zijn leadout. “Ik moet André in de best mogelijke positie loodsen voor de sprint”, aldus de debutant. “Ik ben enorm blij en trots dat ik hier in de Tour mag zijn, dat de ploeg me geselecteerd heeft voor de grootste wedstrijd van het jaar. Ik koers hier vooral in een dienende rol en zal de kopmannen van het team bijstaan, al weet je nooit wat er kan gebeuren in de Tour. Hopelijk kunnen we onze kleuren tonen in onze eerste Tour de France met deze ploeg en trots terugblikken op het einde van de rit.”