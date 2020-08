Eurocommissaris Hogan stapt op na Golfgate

De Ierse Eurocommissaris voor Handel, Phil Hogan, stapt op nadat hij meermaals de coronaregels geschonden zou hebben. Vooral Golfgate, waarbij Hogan aanwezig was op een luxueus diner van een exclusieve parlementaire golfclub, komt hem duur te staan.

Nadat hij gisteren door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op het matje werd geroepen voor zijn aanwezigheid op een uitgebreid diner met 80 personen in een luxueuze parlementaire golfclub, gooit Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan vandaag zelf de handdoek in de ring. Dat geraakte vanavond bekend. Golfgate, zoals de elitaire uitspatting gedoopt werd, komt hem duur te staan.

Losjes met de regels omgegaan

De Ier stond al enige tijd onder druk toen bleek dat hij in zijn thuisland nogal losjes omsprong met de coronaregels. Zo merkte een Iers journalist op dat Hogan zich niet in quarantaine plaatste toen hij terugkeerde uit Brussel. ‘Ik heb een negatieve test ondergaan. Dat aanvaard ik niet’ repliceerde Hogan, hoewel het ministerie voor Volksgezondheid de desbetreffende journalist gelijk gaf. Volgens The Irish Times drukte de Ierse regering al de wens uit om Hogan uit zijn functie van Eurocommissaris te ontheffen. De vraag was dan ook hoe lang von der Leyen nog de hand boven het hoofd van Hogan kon houden. Hogan staat bekend als een zwaargewicht in de commissie. Een mogelijk ontslag was sowieso een moeilijke afweging voor de commissievoorzitter. Die beslissing valt uiteindelijk niet meer op het bord van von der Leyen. Hogan laat de eer aan zichzelf.