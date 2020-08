Nu ook onder meer Parijs en Nice verboden zones zijn en Spanje bijna helemaal oranje of rood kleurt, lijkt het alsof we bijna nergens nog naartoe kunnen. Welke vakantiebestemmingen zijn nog veilig? En wanneer moeten we in quarantaine? Een overzicht per land.

We mogen zonder voorwaarden reizen naar de volgende landen: Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen, San Marino, Slovakije, Tsjechië en Vaticaanstad. Dat wil zeggen dat we er welkom zijn en dat we zonder ...