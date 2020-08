Trump stuurt nationale garde naar protesten in Kenosha

Amerikaans president Donald Trump zal de nationale garde inzetten tegen protesteerders in Kenosha. Dat maakte hij via Twitter bekend. In de noordelijke stad is het al dagen onrustig nadat een zwarte man door de politie werd neergeschoten.

Opnieuw wil Trump de federale troepen inzetten tegen burgerprotest. ‘Wij zullen niet staan voor plunderingen, brandstichting, geweld en onwettigheid in de Amerikaanse straten. Mijn team hing net aan de lijn met gouverneur Evers die federale assistentie heeft geaccepteerd. Vandaag stuur ik federale bijstand en de nationale garde naar Kenosha, Wisconsin, om Law & Order te herstellen’ zo tweette de president.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Onrustige nachten

Afgelopen nacht trokken honderden betogers de straten van het noordelijke stadje op. Bij een pompstation kwam het tot een schietincident. Daarbij zouden twee mensen overleden zijn. Volgens Amerikaanse media is een 17-jarige verdachte uit Illinois gearresteerd. Zondag werd in Kenosha de Afro-Amerikaanse Jacob Blake door de politie zeven maal in de rug geschoten toen hij in zijn wagen wilde stappen bij een arrestatie. Het is het zoveelste incident waarbij politieagenten betrokken waren.

Eind mei was er al de dood van George Floyd. De beelden van de 46-jarige Floyd die onder de knie van een agent ‘I can’t breathe’ stamelde voor hij stierf, gingen de wereld rond en zorgden voor een golf van protest binnen en buiten de VS. De reactie van Trump was toen nagenoeg gelijk. ‘When the looting starts, the shooting starts’, tweette hij destijds in reactie op rellen in verschillende Amerikaanse steden. Onder meer in de stad Portland, in de staat Oregon, kwam het tot zware clashes tussen de nationale garde en demonstranten.