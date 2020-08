Jambon: ‘Geen fouten gemaakt voor zover we kunnen nagaan’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) blijft erbij: hij herinnert zich niets van het drama waarbij Jozef Chovanec in een politiecel omkwam. Hij belooft volledige openheid te geven in het parlement.

‘Voor zover wij op vandaag kunnen nagaan, zijn er noch door de toenmalige minister, noch door zijn kabinet fouten gemaakt en is het dossier correct behandeld’, laat zijn woordvoerder in een mededeling weten.

Eerder op de dag bleek tijdens een vergadering in de Kamer dat het kabinet van Jambon - toen minister van Binnenlandse Zaken - in juli 2018 op de hoogte was gebracht van het overlijden van de Slovaakse man in een politiecel in Charleroi.

‘Vandaag is gebleken dat het dossier destijds door zijn kabinet is behandeld, maar de ware proporties van het voorval zijn hem, noch zijn kabinet, onder de aandacht gebracht. Er werd een politieverslag door het kabinet opgevraagd, waarin een relaas van de feiten neutraal werd weergegeven, maar zonder de vreselijke details die op de camerabeelden van vorige week te zien waren. Uit het verslag kon op geen enkele manier een problematisch optreden van de politie afgeleid worden. Op dat ogenblik was er reeds een gerechtelijke procedure ingeleid en was het aan het parket om de feiten te onderzoeken. Er is inderdaad een onderhoud geweest tussen medewerkers van zijn kabinet en de Slovaakse ambassadeur.’

Volgens de woordvoerder had Jambon nooit de link gelegd tussen de beelden die vorige week zijn verschenen en het toenmalige dossier.

Jambon betreurt naar eigen zeggen dat hij zich niets kan herinneren van de gebeurtenissen. ‘Het dossier zoals het toen aan zijn kabinet werd overgemaakt, had niet de draagwijdte die we vandaag kennen, en noopte, gezien er al een gerechtelijk onderzoek liep, niet tot bijkomende actie. De minister heeft te goeder trouw gehandeld. Hij zal volledige openheid geven in de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie.’

Volgende week zal Jambon uitleg geven in de Kamer over het dossier, net zoals Europol-topvrouw Catherine De Bolle. Zij was toen het hoofd van de federale politie.