Vincent Kompany over ‘het kantelmoment van Anderlecht’ en de toekomst van Lionel Messi: ‘Ik hoop dat hij naar Man City gaat’

Vincent Kompany zal zijn aanpak niet wijzigen vrijdagavond in en tegen KV Oostende na de magere 1-1 in zijn debuutmatch tegen Moeskroen. Dat vertelde de coach van Anderlecht woensdagmiddag. ‘Wat ons seizoen betreft, zitten we op een kantelmoment.’ Vince The Prince had het ook over het vertrek van Leo Messi naar Barcelona. ‘Als fan hoop ik natuurlijk dat hij naar Manchester City gaat.’

‘Ik ben transparant geweest tegenover de groep na het gelijkspel tegen Moeskroen. Ik heb een ploeg gezien die agressief was op de tweede bal, die hoog presste en die sneller speelde dan de matchen voordien. We hebben genoeg talent, maar het ontbrak ons in de zone van de waarheid wel aan kwaliteit om de match af te maken. Dat heb ik ook tegen de groep gezegd, al denk ik dat die kwaliteit er wel is. Een gebrek aan creativiteit was dit zeker niet’, stak Kompany van wal. De coach van Anderlecht ziet dan ook geen reden zijn aanpak te veranderen. ‘Ik heb veel dingen gezien die ik wil houden. Ik vind niet dat we het resultaat van één match als maatstaf moeten gebruiken.’

Eén ding dat beslist wel voor verbetering vatbaar is, is de slotfase van Anderlecht. In alle drie de competitiematchen die paars-wit tot dusver speelde, moest het al incasseren na minuut 83. ‘Ik heb het zelfs getimed: vanaf minuut 85 zie je de angst erin sluipen’, zei Kompany. ‘Dat waren geen momenten aan de bal, maar momenten waar we als ploeg de tegenstander het gevoel gaven dat het er nog in zat. Terwijl we als ploeg zouden moeten denken aan het tweede doelpunt dat we nog kunnen maken.’

‘We zitten op een kantelmoment’

De voormalige Rode Duivel zei dat de komende wedstrijden toonaangevend zullen zijn voor het seizoen van Anderlecht. ‘Helemaal tevreden zal ik nooit zijn, daarvoor kijk ik te veel naar de details. Maar tegen Moeskroen was ik best tevreden, en de match tegen STVV vond ik ook goed. KV Mechelen was zwak, ik denk dat iedereen het daar over eens is. Wat ons seizoen betreft, zitten we nu op een soort van kantelmoment, wat tussen de twee. De enige manier voor mij om daarmee om te gaan, is alles op de volgende match zetten. En dan die daarna. Als we die winnen, zal het er al heel wat rooskleuriger uitzien.’

Maar dan moet vrijdag wel van KV Oostende gewonnen worden. ‘KV Oostende? Top! Ik ben een grote fan. Die Duitse trainer, Blessin... Ik heb veel respect voor goed georganiseerde teams als Moeskroen. Maar ik vind het heel straf hoe fel Oostende presst, overal, over het hele veld. Ik denk dat Oostende en hun trainer in de toekomst nog voor spektakel gaan zorgen’, bezong Kompany de lof van de tegenstander.

Vijf Rode Duivels voor Anderlecht: ‘Ik wist het pas na jullie!’

De trainer van Anderlecht ziet na komend weekend met Hendrik Van Crombrugge, Elias Cobbaut, Yari Verschaeren, Jérémy Doku en Landry Dimata liefst vijf spelers naar de Rode Duivels trekken. ‘Of ik daardoor verrast was? (lacht) Ik wist het zelfs pas na jullie! Voor alle duidelijkheid: ik heb hier niets mee te maken (lacht), ik heb niet gepusht ofzo. Ik hoop wel dat onze Rode Duivels sterker terugkomen met hun ervaring van bij de nationale ploeg.’

Het vertrek van Messi bij Barcelona: ‘Als fan hoop ik dat hij naar Manchester City gaat’

Uiteraard moest het ook nog even over hét voetbalnieuws van de week gaan: het afscheid van Lionel Messi bij Barcelona. Kompany: ‘Als Messi zelf beslist heeft dat hij wil vertrekken, dan kan ik die keuze alleen maar respecteren, net omdat hij ze zelf gemaakt heeft. De vraag is alleen naar waar hij dan wel zou gaan. Manchester City? Ik ken de filosofie van Pep, dus ik kan me wel inbeelden dat die twee nog steeds een klik zouden hebben. Kijk, laat dit duidelijk zijn: als City-fan hoop ik natuurlijk dat hij naar daar gaat.’