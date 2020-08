Nafi Thiam zegt af voor Memorial Van Damme met last aan achillespezen, 44e editie krijgt wel wereldrecordpoging op 1.000m

Het programma van de 44e editie van de Memorial Van Damme, op vrijdag 4 september in het Brusselse Koning Boudewijnstadion, ligt in een definitieve plooi. De Memorial kon al uitpakken met een dubbele aanval op het werelduurrecord en nu komt daar met Faith Kipyegon ook nog een wereldrecordpoging op de 1.000 meter bij. Ook olympisch kampioen polsstokspringen Thiago Braz en het Belgische sprinttalent Rani Rosius zakken naar de hoofdstad af. Tegenvallend nieuws is wel het forfait van Nafi Thiam.

Op de Memorial wordt een gooi gedaan naar nieuwe wereldrecords in de uurraces bij de mannen (met Mo Farah, Bashir Abdi en Sondre Moen) en de vrouwen (met Sifan Hassan en nu ook Brigid Kosgei). Maar ook op de 1.000 meter bij de vrouwen wordt de wereldbesttijd aangevallen. De Keniaanse Faith Kipyegon, de regerende olympische kampioene op de 1.500 meter, heeft alvast vertrouwen en bleef enkele weken geleden in Monaco maar 17 honderdsten boven de recordtijd van de Russin Svetlana Masterkova (2:28.98).

De organisatie meldt voorts dat de 1.000 meter bij de vrouwen op het programma de plaats inneemt van de 400 meter relay. De drie broers Borlée raakten elk recent geblesseerd en hebben een streep moeten zetten onder hun seizoen.

Thiam op de sukkel met achillespezen

Ook Nafi Thiam, op de sukkel met aanhoudende last aan de achillespezen, komt niet in actie en zal dus geen driekamp afwerken tegen de Britse wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson. De organisatie laat weten dat Thiam geen risico’s wil nemen.

Twee weken geleden liet Thiam met hetzelfde letsel al verstek gaan voor het Belgisch kampioenschap. Na haar vakantie hoopt ze vanaf begin oktober aan haar olympische voorbereiding te beginnen.

Nieuwste Belgische sprintsensatie wel present

Het kogelstoten, gepland als onderdeel van de driekamp, vervalt. In de plaats komt de 100 meter vrouwen, met blikvanger Rani Rosius. De 20-jarige Limburgse kroonde zich tien dagen geleden tot Belgisch kampioene. Ter herinnering: met haar tijd van 11.39 mag ze zich de tweede snelste Belgische aller tijden noemen. Enkel Kim Gevaert (11.04) is voorlopig nog sneller dan Rosius.

Foto: BELGA

Met Thiago Braz zakt nog een topper af naar de Memorial. De Braziliaan veroverde vier jaar geleden voor eigen volk in Rio goud in het polsstokspringen met een sprong over 6m03. Braz wordt dus een stevige uitdager voor Armand Duplantis, die in open lucht een PR van 6m05 heeft en indoor wereldrecordhouder is met 6m18. Het zeven jaar oude meetingrecord van Renaud Lavillenie (5m96) is met andere woorden in gevaar. Ben Broeders hoopt in dit sterke deelnemersveld zijn eigen Belgisch record (5m76) aan te scherpen.

De Memorial vindt dit jaar wegens de coronacrisis uitzonderlijk zonder publiek plaats, maar de meeting zal wel live te bekijken zijn op VRT/Sporza en op RTBF.

Programma:

18u40: 100m wheelers mannen

18u48: 100m blades vrouwen

19u03: 100m horden vrouwen

19u11: uurrace vrouwen

19u45: polsstokspringen mannen

19u59: hoogspringen vrouwen

20u18: 100m vrouwen

20u23: 1.500m mannen

20u34: 400m vrouwen

20u42: 200m mannen

20u47: 1.000m vrouwen

20u55: uurrace mannen