Vlaamse rusthuisbezoekers drukken op noodstop: ‘Weet je hoeveel screenshots ik van mijn huilende moeder heb?’

Er klinkt steeds meer kritiek op de strenge bezoekmaatregelen waaraan rusthuisbewoners onderworpen worden. Terwijl talloze schrijnende getuigenissen zich opstapelen, laat bevoegd minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) de regeling herevalueren.

‘Het is hier toch geen gevangenis?!’ huilt een zichtbaar aangeslagen bejaarde vrouw in een filmpje dat vandaag opdook. De vrouw zou ‘betrapt’ zijn toen ze met haar dochter even ging wandelen en daarbij ook kortstondig haar zoon tegenkwam. Resultaat: twee weken verplichte afzondering en een wandelverbod.

Als ze niet sterven, is het geen nieuws

Het is slechts één voorbeeld van hoe de zeer strikte bezoekregels in Vlaamse woonzorgcentra de levenskwaliteit van bewoners aantast. ‘Weet jij hoeveel screenshots ik heb van mama die huilt terwijl we skypen?’, schreef radiopresentatrice Heidi Lenaerts vandaag in een post op Facebook.

‘Wouter Beke, anders moet jij eens met haar praten? Haar het goeie nieuws vertellen dat je twitterde? Of anders moet je eens bij papa langsgaan? Niet in zijn kamer natuurlijk. Maar in zo’n zaal met veel volk en lange tafels met plexiglas en dan dat mondmasker… Zo veel afleiding, prikkels, rumoer,… voor iemand die toch al niks begrijpt van de situatie.’

De furieuze post van Lenaerts in lang geen alleenstaand geval. In een pas opgerichte Facebookgroep onder de naam Als Ze Niet Sterven, Is Het Geen Nieuws, worden ettelijke getuigenissen in sneltempo gedeeld. ‘Een stoute maar jammer genoeg realistische vraag... Wie van jullie is klaar om zijn haar familielid te laten overlijden aan covid19?’, vraagt groepslid Anja De Bock zich af. ‘Ik durf op beide vragen “ik” antwoorden’, reageert iemand. Ook elders groeit protest. Enkele honderden Belgen gaven de afgelopen periode aan een familielid uit het rusthuis te willen halen.

Herevaluatie van de regeling

De druk op Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wordt daarmee opgevoerd. Gisteren liet Beke in de commissie Welzijn al weten dat de Taskforce Covid-19 de bezoekregelingen zal herbekijken. De minister gaf toe dat de maatregelen in sommige gevallen “nogal restrictief” zijn. Volgens Beke zijn de omstandigheden om bezoek veilig toe te laten echter wel vervuld en ligt de verdere uitwerking ervan bij de woonzorgcentra zelf. ‘Er is voldoende beschermingsmateriaal , er kan getest worden op de aanwezigheid van COVID-19 en bij een uitbraak in de gemeente kan er zelfs preventief worden getest. Door de leegstandsfinanciering kan er bij een uitbraak aan cohortering gedaan worden, elk woonzorgcentrum kan beroep doen op een Coördinerend en Raadgevend Arts en er is de verplichte 'liaison' met een ziekenhuis’, klinkt het bij de minister.