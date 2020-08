Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld wint International Booker Prize

De Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld heeft de International Booker Prize gewonnen met The Discomfort of Evening, de Engelse vertaling van haar debuutroman De avond is ongemak.

De 28-jarige auteur is de eerste Nederlandse auteur die de gerenommeerde prijs voor literatuur die in het Engels is vertaald, wint.

De avond is ongemakwas in 2018 in Nederland en Vlaanderen een bestseller. Rijneveld sleepte de ANV Debutantenprijs en een nominatie voor de Librisprijs in de wacht. Intussen is het boek in twintig talen vertaald.

Tot 2015 was de Booker International Prize een tweejaarlijkse oeuvreprijs. Daarna onderging hij een gedaanteverwisseling. Hij wordt jaarlijks uitgereikt aan een in het ­Engels vertaald boek, en de 50.000 pond (55.550 euro) prijzengeld wordt gelijk verdeeld onder de auteur en de vertaler. Het is een zeldzame erkenning voor het werk van literaire vertalers.

De roman van Rijneveld is vertaald door Michele Hutchison.

Het is een prijs met een indrukwekkend palmares. Op de laureatenlijst prijken onder anderen Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk (2018), David Grossman (2017), Han Kang (2016) en László Krasznahorkai (2015).