Flanders Classics past startuur Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem aan door Giro: vroege aankomst voor de Ronde

Flanders Classics, de organisator van onder andere de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, past de starturen van die wedstrijden aan. Dat om de concurrentie met de Ronde van Italië uit de weg te gaan.

De mannen zullen zowel in Gent-Wevelgem (11 oktober) als in de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) voor de vrouwen aankomen. De mannen finishen zo één uur voor de aankomst van de rit in de Giro, de vrouwen finishen één uur na de aankomst van de rit in de Giro.

“Gezien het extreem drukke wielernajaar hebben we ons flexibel opgesteld”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “Op die manier geven we iedereen de kans alle wedstrijden maximaal te volgen. Daarnaast was dit voor ons ook een opportuniteit om de wedstrijden voor vrouwen extra in de kijker te zetten. De wedstrijden op woensdag, De Brabantse Pijl (7 oktober) en de Scheldeprijs (14 oktober), krijgen latere starturen en dus ook latere aankomsttijden. In Overijse zullen de mannen wel nog steeds na de vrouwen finishen, maar wel minstens een uur na de voorziene aankomst van de etappe in de Giro. Voor de Scheldeprijs tekent Flanders Classics een gelijkaardig scenario uit. De winnaar in Schoten zal door het latere startschot minstens één uur na de winnaar van de elfde rit in de Ronde van Italië gekend zijn.”

De nieuwe starturen van de wedstrijd van Flanders Classics

7 oktober: Brabantse Pijl:

Elite Mannen: start om 13u00 - finish omstreeks 17u40

Elite Vrouwen: start om 11u20 - finish omstreeks 14u20

10 oktober: Gent-Wevelgem:

Elite Mannen: start om 10u00 - finish omstreeks 16u00

Elite Vrouwen: start om 13u45 - finish omstreeks 17u45

14 oktober: Scheldeprijs:

Elite Mannen: start om 13u00 - finish omstreeks 17u30

18 oktober: Ronde van Vlaanderen:

Elite Mannen: start om 9u45 - finish omstreeks 15u45

Elite Vrouwen: start om 13u45 - finish omstreeks 17u35