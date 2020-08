McLaren zet eind 2020 samenwerking met wielerploeg Bahrain alweer stop

De Britse automobielconstructeur McLaren stopt na afloop van het seizoen 2020 zijn samenwerking met wielerteam Bahrain. Dat heeft McLaren woensdag gemeld.

McLaren is een van de historische renstallen binnen de Formule 1. De automobielconstructeur laat weten zich in de toekomst vooral op de F1 te richten.

De ploeg Bahrain-Merida nam dit seizoen de naam aan van Bahrain-McLaren. Normaal zou de samenwerking twee jaren lopen, maar zover komt het dus niet. De formatie, die deelneemt aan de komende Tour de France, heeft als kopman de Spanjaard Mikel Landa. Ook de succesvolle Brit Mark Cavendish zit in de kern van het team, maar zal dit jaar niet starten in de Tour. Dat is ook het geval voor Dylan Teuns, de enige Belg bij het team.