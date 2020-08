Barcelona-fans blijven achter Messi staan en eisen ontslag voorzitter

Honderden boze Catalanen troepten dinsdagavond samen aan het stadion om het ontslag van voorzet Josep Bartomeu bij FC Barcelona te eisen. Hij wordt als de schuldige voor het vertrek van clubicoon Lionel Messi gezien. ‘Het onmogelijke dreigt te gebeuren, maar we snappen Messi wel’, is de teneur bij de socios.

’Dit is een droevige dag. Barça is Messi en Messi is Barça’, reageert de 80-jarige Joana Polo bij Reuters. ‘Hij is het symbool van deze stad. Ze zouden een monument voor hem moeten oprichten in Camp Nou: een vertrek zou gewoonweg niet mogen.’

‘Een schande. Ik dacht nooit dat zoiets mogelijk was’, vertelt Oriol. De 2-8 nederlaag in de Champions League tegen Bayern kwam hard aan, maar dit nieuws overtreft alles.

‘In sport kan je wel een verlies accepteren, maar Messi verliezen is helemaal anders. We zullen hem tot de dood verdedigen, want hij is niet de schuldige. De echte boosdoeners zitten in de bestuurskamers.’

De 28-jarige Albert zag het probleem al langer aankomen. ‘Het gaat al een hele tijd niet goed met Barcelona. Messi heeft er nu genoeg van dat er geen langetermijnvisie is. De filosofie van weleer is weg. Nu zegt hij waar het op slaat: ‘Genoeg is genoeg.’

Foto: EPA-EFE