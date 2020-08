Nu ook officieel: Anderlecht haalt “zeer beloftevolle jonge doelman” bij NAC Breda

RSC Anderlecht heeft een nieuwe doelman aangetrokken met het oog op de toekomst. Bart Verbruggen, een 18-jarige Nederlander die de overstap maakt van NAC Breda, komt zich verder ontwikkelen in Neerpede. Dat heeft paars-wit woensdag gemeld.

De Nederlander doorliep de jeugdreeksen bij NAC Breda tot en met de U21. “Met Verbruggen hebben we gekozen voor een zeer beloftevolle jonge doelman”, vertelt Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht. “Natuurlijk kent Jelle (ten Rouwelaar, keeperstrainer, red.) Bart goed, maar ook al onze keeperscouts zitten op dezelfde lijn wat zijn potentieel betreft.”

Welkom in Neerpede, Bart Verbruggen. Un jeune gardien très talentueux. ??? pic.twitter.com/bY5N45D5rW — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 26, 2020

Het lijkt dus niet de bedoeling dat Verbruggen op korte termijn vaste man tussen de palen wordt in het Astridpark. Nummer 1 bij Anderlecht is momenteel Hendrik Van Crombrugge, al bestaat de kans nog altijd dat hij de Brusselaars deze zomer verlaat. De Duitser Timon Wellenreuther en youngster Rik Vercauteren (19) zijn de overige keepers in de selectie bij paars-wit.