AA Gent haalt Sinan Bolat binnen, Kaminski naar Blackburn Rovers

Thomas Kaminski out, Sinan Bolat in. De gewezen doelman van Antwerp zet zijn carrière voort bij AA Gent.

De 31-jarige doelman was vrij nadat zijn contract bij The Great Old afgelopen zomer afliep en tekent weldra bij de Buffalo’s. Met Laszlo Bölöni krijgt Bolat alvast weer een oude bekende boven zich als coach.

Bolat is na Nurio Fortuna, Niklas Dorsch, Tim Kleindienst, Jordan Botaka, Alexandre De Bruyn, Davy Roef en Dino Arslanagic al de achtste Gentse transfer deze mercato.

Kaminski en Lustig weg

Gent-doelman Thomas Kaminski (27) heeft dan weer een akkoord met de Blackburn Rovers uit de Engelse tweede divisie. Hij tekent er een contract voor twee seizoenen, met optie voor nog eens een jaar.

Ook de Zweedse verdediger Mikael Lustig (33) verlaat AA Gent. Na iets meer dan een jaar keert hij terug naar zijn geboorteland, waar hij een contract voor één seizoen ondertekende bij AIK Solna.