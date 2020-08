Continental wil 140 banen in Mechelen schrappen

De Mechelse afdeling van bandengigant Continental zet 140 banen op de helling. Dat maakt vakbond ACV Puls bekend na een bijzondere ondermingsraad.

Het gaat om bijna één op drie banen in het Mechelse filiaal, waar sensoren, ventielen en remsystemen voor de autoindustrie worden geproduceerd . 65 bedienden en 75 arbeiders vrezen voor hun job. De directie van het bedrijf wil via een herstructurering in Mechelen de productie winstgevender en concurrentiëler maken.

Dankzij de wet-Renault krijgen personeel en vakbonden wel nog uitgebreid de tijd om de precieze impact van de ontslagronde en eventuele alternatieven te onderzoeken.