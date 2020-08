Nizzolo kroont zich tot Europees kampioen op de weg

De Italiaan Giacomo Nizzolo heeft in het Franse Plouay het Europees kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Arnaud Démare en de Duitser Pascal Ackermann. De Nederlander Mathieu van der Poel kleurde de wedstrijd, maar moest tevreden zijn met de vierde plek. Onze landgenoot Jasper Stuyven werd vijfde.

De vlucht van de dag bestond uit vier renners: de Pool Pawel Bernas, de Cyprioot Andreas Miltiadis, de Serviër Dusan Rajovic en de Roemeen Emil Dima. In het peloton controleerden de Italianen (voor Nizzolo en Trentin), de Fransen (voor Démare) en later ook de Duisters (voor Ackermann) de boel.

Met nog meer dan 80 kilometer te rijden in en rond Plouay was het verhaal van de vluchters voorbij, waarna het Nederlandse blok zich ging mengen. Riesenbeek koos het hazenpad, waarop een tegenreactie kwam van onder andere Campenaerts. Boaro schoof mee voor de Italianen. Na Riesenbeek was het de beurt aan Van Den Berg om te versnellen, maar zonder succes.

Van der Poel

Wat later, een crash in het peloton. Philipsen en Meurisse moesten opgeven, een streep door de rekening van de Belgen. Met nog 50 kilometer te gaan legde Vanmarcke er de pees op, waarna Van der Poel voor de eerste keer zijn duivels ontbond. Naesen sprong meteen op het wiel. Ook Trentin was bij de les, terwijl het peloton ondertussen stevig was uitgedund. Daarna trok Van Avermaet door met Ulissi, Ballerini en Pidcock erbij. Stuyven dichtte de kloof en ging vervolgens solo.

Toen onze landgenoot opnieuw werd gegrepen, schudde Van der Poel nogmaals aan de boom. Dat zou de Nederlandse kopman daarna nog drie keer doen, maar zonder echt weg te geraken. In de laatste ronde pakten de Italianen het heft in handen. Niemand geraakte nog weg, ondanks een stevige poging van Pidcock en Costa, en dus werd het een massasprint met een uitgedund peloton.

Daarin was Nizzolo nipte de snelste voor de Italianen, die na Trentin en Viviani dus opnieuw de Europese kampioen leveren. Démare strandde op plek twee, voor Ackermann en Van der Poel. Stuyven finishte als eerste Belg op een vijfde plaats.