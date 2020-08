Jasper Philipsen verliest stuk tand bij val op EK, ook Xandro Meurisse geeft op

Jasper Philipsen en Xandro Meurisse zijn woensdag betrokken geraakt bij een valpartij tijdens de Europese kampioenschappen wielrennen bij de mannen elite in het Franse Plouay en moesten nadien opgeven.

Vanuit het Belgische kamp wordt gemeld dat naast heel wat schaafwonden onze landgenoot ook een stukje tand is kwijtgespeeld.

Het ging heel hard in peloton, dat op een rij werd getrokken met Meurisse in zevende positie en Philipsen achtste. Na een plots golfbeweging en konden de twee geen kant meer uit: Philipsen liep zware schaafwonden aan de hele rechterkant op en is een stukje tand kwijt. De schade bij Meurisse valt mee maar viel wel op het hoofd. Voor beiden was verder rijden onmogelijk, op het eerste gezicht wel geen breuken.

A 5 tours de l'arrivée sur la course en ligne des championnats d'Europe, une chute a coupé le peloton. Alexander Kristoff a été impliqué dans celle-ci comme Olivier Le Gac. Le peloton est à 40" d'un duo composé de Dima (Roumanie) et Bernas (Pologne). 67km. #EuroRoad20 pic.twitter.com/J9bgZDXrjK — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 26, 2020

Meurisse zat vooral als helper in de selectie, Philipsen was de Belgische joker voor de sprint.