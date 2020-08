Chris Dusauchoit haalt slag thuis in rechtszaak rond geuroverlast en vliegenplagen: ‘Hopelijk heeft deze uitspraak een afschrikeffect’

De buurman van tv-presentator Chris Dusauchoit is in eerste aanleg over de hele lijn schuldig verklaard in een zaak over vliegenplagen. Theofiel S. is veroordeeld tot zes maanden cel en 90.000 euro boete. Ook zijn bedrijven moeten boetes betalen.

Het niet naleven van bestuurlijke maatregelen tegen een vliegenplaag, het naast zich neer leggen van vergunningsverplichtingen en het toedienen van verboden additieven in dierenvoeding. Voor deze drie aanklachten is vetmester, dierenarts en ondernemer Teofiel S. uit Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) in eerste aanleg schuldig bevonden door de Leuvense strafrechter. S. kreeg zes maanden cel en een boete van 90.000 euro boete. Ook zijn bedrijf Gildan moet 90.000 euro ophoesten. Voor het toedienen van verboden additieven is een ander bedrijf van S., SoBiVet, veroordeeld tot 2.000 euro boete.

‘Ernstige maar rechtvaardige straf’

‘Gedurende ongeveer vier jaar is de burgerlijke partij ernstig gestoord in zijn leven en leefgenot in zijn woning en tuin door de horror van vliegenplagen, de verbranding van behandeld hout, de lozing van bedrijfsafval en mestopslag en de verwijdering hiervan’, zegt de rechter in het vonnis. De burgerlijke partij is in deze tv-presentator Chris Dusauchoit. ‘Ik ben tevreden met de uitspraak’, reageert Dusauchoit. ‘Het is een ernstige maar rechtvaardige straf die een herhaling moet voorkomen. Hopelijk heeft deze uitspraak een afschrikeffect. Of er concreet iets gaat veranderen? Dat weet ik niet maar ik heb mijn twijfels. Meer dan waarschijnlijk gaat hij tegen de uitspraak in beroep.’

Schadevergoeding

Al vier jaar veroorzaakt de man met de uitbating van zijn kalverenstallen wrevel aan Peerse in Sint-Pieters-Rode. Er is sprake van geluidshinder van de shredder, de stroomgroep en de grondwerker. Ook klaagt Dusauchoit de hardnekkige geurhinder aan. De grootste uitdaging voor de buren blijken de vleesvliegen te zijn. Tot op de dag van vandaag, tot kilometers in de omtrek. Restauranthouder Hans Meus van De Gempemolen in Tielt-Winge maakte al melding van heel wat vleesvliegen op zijn mosselen. ‘Het probleem is dat er pas sprake is van een vliegenplaag als de milieu-inspectie zegt dat er een vliegenplaag is’, aldus Dusauchoit.

Dusauchoit vroeg de rechtbank veiligheidsmaatregelen en een vergoeding voor de schade aan de tuin en zijn ramen. Ook wilde hij een morele schadevergoeding. Zijn vraag werd deels ingewilligd.