Franse minister verdedigt recht op topless zonnebaden

Gérald Darmanin, sinds vorige maand minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk, vindt het niet kunnen dat twee agenten aan enkele vrouwen gevraagd hebben om zich te bedekken tijdens het topless zonnebaden. ‘Vrijheid is een kostbaar goed.’

Het incident dateert van vorige week, zo blijkt uit een Facebookpost van de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales. Drie vrouwen die topless aan het zonnebaden waren op het strand van Sainte-Marie-la-Mer, werden door twee agenten gevraagd om zich te bedekken. De agenten deden dat op vraag van een gezin met kinderen op vakantie.

‘In een poging om de goede vrede te bewaren, stapten de agenten op de vrouwen af en vroegen ze hun borsten te bedekken’, zo stond te lezen in een persbericht. ‘Maar geen enkele wetgeving verbiedt topless zonnebaden in Sainte-Marie-la-Mer.’

De actie van de agenten kwam online meteen onder vuur te liggen. ‘Is Frankrijk nu plots preuts geworden?’, luidde het onder meer. Ook de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, heeft zich intussen gemoeid met de zaak. Ook hij steunde de vrouwen. ‘Vrijheid is een kostbaar goed’, schreef hij op Twitter. ‘De ordediensten moeten hun fout erkennen.’

Maddy Scheurer, woordvoerder van de politie, gaf toe dat de ingreep van de agenten ‘onhandig’ was. ‘Mij zal je altijd in uniform zien, maar topless zonnebaden op het strand is wel degelijk toegestaan.’

C’est sans fondement qu’il a été reproché à deux femmes leur tenue sur la plage.

Enquête

Een enquête van de website VieHealthy van vorig jaar toonde aan dat topless zonnebaden nu veel minder gebeurt dan vroeger in Frankrijk en dat het ondertussen in andere landen vaker gedaan wordt. Uit de resultaten bleek dat 22 procent van de Franse vrouwen al eens topless had gezond, in vergelijking met 48 procent van de Spaanse vrouwen en 34 procent van de Duitse.