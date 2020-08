Geen ‘nègre’ meer in Franstalige versie bestseller Agatha Christie

‘Dix petits nègres’, de Franstalige versie van de bestseller van Agatha Christie, zal niet langer zo heten. Het boek wordt omgedoopt naar ‘Ils étaient dix’ en het woord ‘nègre’ wordt eruit geschrapt, zo meldt de Franse radiozender RTL woensdag.

Frankrijk was een van de laatste landen ter wereld die het woord ‘neger’ (nègre) nog gebruikte in de titel van het boek van de Britse detectiveschrijfster Agatha Christie (1890-1976).

Het was haar achterkleinzoon James Prichard die het besluit had genomen om de titel te veranderen. Het woord ‘nègre’ kwam in de oorspronkelijke versie 74 keer voor, maar wordt in de nieuwe versie volledig geschrapt.

‘Toen het boek werd geschreven, gebruikten we een andere taal en gebruikten we woorden die we nu vergeten zijn’, aldus Prichard aan RTL. De achterkleinzoon runt het bedrijf dat de literaire en mediarechten op de werken van Agatha Christie bezit.

‘Voor mij is het logisch. Ik wil geen titel die de aandacht zou kunnen afleiden van haar werk. Als slechts één persoon zich zo voelt, is dat er één te veel. Woorden die kunnen kwetsen, zouden we niet meer mogen gebruiken’, aldus Prichard.

Het boek Ten little niggers werd in 1938 geschreven en in 1940 gepubliceerd in het Frans. In de Verenigde Staten wordt de roman al tientallen jaren uitgegeven met de titel And then there were none. Ook de Nederlandstalige en Duitstalige versies zijn jaren geleden reeds aangepast. De Nederlandstalige titel luidt sindsdien En toen waren er nog maar...

Wereldwijd zijn meer dan honderd miljoen exemplaren van het boek verkocht.