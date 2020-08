‘Jan Jambon heeft een grove, grove fout gemaakt’

Wie wist wat wanneer over de dood van Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi, intussen tweeënhalf jaar geleden? Op die vraag moesten de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie in het parlement antwoord komen geven. Ze zeiden dat de federale politie en toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) al in 2018 op de hoogte waren gebracht.