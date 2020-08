Op de tweede avond van de Republikeinse Conventie namen Melania, Eric en Tiffany Trump het woord. Tijdens hun toespraken haalden ze alle drie hard uit naar de media. In bovenstaande video zetten we enkele opmerkelijke fragmenten op een rij.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo nam vanuit Jeruzalem even het woord.

Daarnaast dook Trump ook op tijdens een neutraliseringsceremonie van vijf nieuwe Amerikanen, waarmee hij wou benadrukken dat hij helemaal niet tegen migratie is. Maar in werkelijkheid tracht de regering-Trump al jaren om de legale immigratie naar de VS te bepreken.