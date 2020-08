Uitverkoop bij Brantano gaat door: vandaag pas vanaf 11 uur

Terwijl de vakbonden spraken met overnemer VanHaren, gaat de uitverkoop bij Brantano voort.

De Brantano-winkels zijn vandaag vanaf 11 uur open, om het personeel zo de tijd te geven de winkels op orde te krijgen. Dat meldt het veilinghuis dat de uitverkoop bij de schoenen­keten organiseert.

Op de site van het veilinghuis Moyersoen staat welke winkels op welke dag open zijn gedurende de rest van de week. Het veilinghuis benadrukt dat er nog voldoende stock is, zodat iedereen voldoende tijd heeft. De wachtrijen aan de winkels waren volgens Moyersoen gisteren alvast korter dan de voorbije dagen. Al werden er ook nu weer problemen gemeld: de Brantano-winkel in Korbeek-Lo, bijvoorbeeld, opende gisteren niet omdat het personeel door een administratieve achterstand te laat interimcontracten had gekregen.

Een gesprek tussen vakbond ACV Puls en overnemer Van­Haren leverde gisteren weinig op. Dat verontrust de christe­lijke vakbond, die erop wijst dat ­VanHaren in ons land de voorbije drie jaar nog geen winst maakte. Het gecumuleerd ­(aanloop)-verlies van de keten bedroeg ­vorig boekjaar 6,4 miljoen euro.