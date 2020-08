Dankzij nieuwe informatie over de overlijdens in de Vlaamse woonzorgcentra is er een volledig beeld van het profiel van de sterfgevallen door de corona-epidemie in ons land. Zo blijkt dat 54 procent van de overlijdens mensen waren ouder dan 85 jaar, en dat er ook iets meer vrouwen dan mannen gestorven zijn.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de tiende dag op rij gedaald. ‘De afgelopen week werden gemiddeld 460 nieuwe gevallen per dag vastgesteld’, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘De cijfers dalen verder, maar slechts met acht procent. De daling is dus minder uitgesproken dan de voorbije dagen.’

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rapporteert het hoogst aantal nieuwe gevallen, en dat aantal stijgt ook licht met 128 aantal nieuwe gevallen per dag, een stijging van 7 procent in vergelijking met de week voordien. ‘We zien een toename in veertien van de negentien gemeenten, de meeste gevallen worden gerapporteerd in Stad Brussels zelf, daarna volgen Schaarbeek en Molenbeek’, aldus Van Gucht.

‘In Antwerpen evolueert de situatie wel gunstig met de voorbije week gemiddeld 105 nieuwe gevallen per dag, een verdere daling van 24 procent in vergelijking met week ervoor.’

De grootste toename bevindt zich in de provincie Henegouwen met gemiddeld 47 gevallen per dag de afgelopen week, een toename van 35 procent in vergelijking met week ervoor. ‘Henegouwen wordt zo na Antwerpen en Brussel de provincie met de meeste nieuwe gevallen’, aldus Van Gucht. Ook in Limburg en Vlaams-Brabant wordt nog een toename van het aantal besmettingen vastgesteld, in de overige provincies dalen de cijfers.

Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens volgen een dalende lijn.

Dodentol bijgesteld

De totale dodentol in België, die de kaap van 10.000 naderde, werd woensdag ook iets naar beneden bijgesteld, van 9.996 op dinsdag naar 9.878 vandaag. Dat komt omdat het aantal overlijdens in de Vlaamse woonzorgcentra werd herbekeken en is bijgesteld, van 2.663 naar 2.623.

‘Die overlijdens worden geregistreerd door de regionale gezondheidsautoriteiten. In Vlaanderen is dat het Agentschap Zorg en Gezondheid. Van maart tot juni verzamelde het Agentschap enkel gegroepeerde cijfers over de sterfgevallen in woonzorgcentra. Daardoor ontbraken veel gegevens: datum van overlijden, geslacht, leeftijd’, legt Van Gucht uit.

Ondertussen heeft het Agentschap al die gegevens opgevraagd bij de woonzorgcentra. ‘De resultaten geven nu veel meer informatie over de 2.663 sterfgevallen. Er zijn 352 overlijdens toegevoegd, maar er ook 473 verwijderd. Dat is omdat een reeks overlijdens twee keer geteld werden, die dubbels zijn eruit gehaald. Soms hield de doodsoorzaak geen verband met covid-19, ook die sterfgevallen zijn uit de cijfers gehaald. Daardoor hebben we netto gezien 121 overlijdens door corona minder in ons land. Het gaat om 120 overlijdens in Vlaanderen en 1 in Brussel.’

Meer vrouwen onder slachtoffers

Dankzij de nieuwe info krijgen we een volledig beeld van het profiel van de sterfgevallen, aldus nog Van Gucht. Zo blijkt dat 53 procent van de overlijdens vrouwen zijn. ‘In de meeste leeftijdscategorieën zijn meer mannen dan vrouwen gestorven, maar bij 85-plussers keert dat om en kwamen meer vrouwen dan mannen om. Dat komt omdat bij 85-plussers veel meer vrouwen zijn dan mannen’, verduidelijkt Van Gucht.

54 procent van de sterfgevallen waren mensen ouder dan 85 jaar. De gemiddelde leeftijd van de sterfgevallen is 83 jaar. ‘De piek van de overlijdens ligt wat vroeger nu: op 8 april (niet op 12 april) en ligt ook een beetje lager. Op 8 april stierven 321 mensen aan covid-19. Die verschuiving van de curve komt omdat we nu de exacte sterfdata hebben.’

