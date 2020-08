Een 39-jarige Poolse man stierf dinsdag in een politiecel op het commissariaat in Bree. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek naar de omstandigheden.

De dertiger uit Polen met vaste verblijfplaats in Kinrooi trok dinsdag de aandacht in een krantenwinkel in dezelfde gemeente. Hij gaf volgens de melder een zeer verwarde indruk en de politie Carma stuurde ...