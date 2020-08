Akkoord over invulling van de kleurcodes in de sport

Er is een akkoord over de invulling van de kleurcodes in de sport tussen het brede sportveld en de bevoegde ministers van de drie gemeenschappen. Dat meldt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Momenteel zitten we in code geel.

Er zijn vier kleurcodes: het gaat van groen (nul risico) over geel (laag risico) en oranje (matig risico) tot rood (hoog risico). Aan elke kleurcode zijn duidelijke voorschriften verbonden.

De kleurcodes maken een onderscheid tussen kinderen tot en met 12 jaar (U12) en de +12-jarigen. ‘Zo kunnen we telkens iets meer ruimte geven aan de jongste sporters. We vinden het belangrijk dat vooral de jongsten zoveel mogelijk kunnen blijven sporten’, zegt Weyts in een persbericht.

Op dit moment geldt voor sportactiviteiten overal kleurcode geel, wat onder meer betekent dat er contact mogelijk is tussen sportbubbels. Kleedkamers en kantines zijn geopend volgens duidelijke richtlijnen, en er is publiek toegelaten, ‘conform de bepalingen daarover in het ministerieel besluit’.

Dat verandert wanneer code oranje wordt afgekondigd, dan is bijvoorbeeld geen publiek meer toegelaten bij indoor sportactiviteiten en sluiten ook de gedeelde kleedkamers en douches (behalve die in zwembaden). Voor twaalfplussers mag er dan ook outdoor geen contact meer zijn met andere bubbels.

In code rood is er ook bij outdoor sportactiviteiten geen publiek meer toegelaten en zijn contactsporten voor wie ouder is dan twaalf enkel nog toegelaten binnen de gezinsbubbel. Publiek is overal verboden. Zwembaden zijn open, maar enkel toegankelijk voor kinderen tot twaalf.

‘We hopen dat de plannen voor oranje en rood niet nodig zijn, maar we willen ze toch graag achter de hand hebben’, zegt Weyts. ’Zo hoeven we niet te improviseren als de situatie toch zou verslechteren. Deze plannen worden gedragen door het brede sportveld.’