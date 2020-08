Donald en Melania Trump misbruiken overheid om campagne te voeren

President Trump die een naturalisatieceremonie in een campagnevideo gebruikt, Mike Pompeo die als eerste minister van Buitenlandse Zaken in zeker 75 jaar in een campagnevideo van een politieke partij opduikt, en first lady Melania Trump die een campagnetoespraak houdt vanuit de rozentuin van het Witte Huis: de Trumps krijgen kritiek omdat ze op nacht twee van de Republikeinse Conventie de Amerikaanse overheid gebruikten om campagne te voeren.