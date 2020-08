Nederlands tijdschrift zet Herman Brusselmans aan de deur na ophef rond columns, maar ‘vertrek lag al vast’

Tumult in Nederland rond Herman Brusselmans. Nadat hij in twee columns kroonprinses Amalia en een bekende zangeres afrekende op hun gewicht zet het tijdschrift ‘Nieuwe revu’ de samenwerking met de Vlaamse schrijver stop. Maar van een rechtstreeks verband is volgens Brusselmans geen sprake. ‘Mijn vertrek lag al zes weken vast.’

‘Ze is zo dik dat ze in haar eentje een bergrit in de Ronde van Frankrijk kan uitbeelden. En bij een sprong in de Noordzee zet ze ongeveer drie landen onder water.’

Herman Brusselmans spaarde zijn scherpe pen niet toen hij twee weken geleden een column wijdde aan de Nederlandse zangeres Shirma Rouse, die onlangs vijftig kilo afviel. Dat deed hij in zijn wekelijkse column voor het tijdschrift Nieuwe revu. Daarin schrijft Brusselmans over ‘overschatte mensen’.

Vorige week was het de beurt aan kroonprinses Amalia. ‘Haar buste heeft Amalia van haar moeder geërfd, en hoewel ze nog zeventien moet worden, kan je moeilijk naast die bos hout voor de deur kijken.’

Beide columns konden bij onze noorderburen op weinig appreciatie rekenen. ‘Lager dan laag’, klonk het in de reacties. Brusselmans zelf noemde het satire. Maar ook Rouse, een van de ‘doelwitten’, kon er niet om lachen. ‘Dit is geen humor meer’, zei ze maandagavond in een Nederlandse talkshow. ‘Als je dit satire vindt, dan moet je terug naar school.’

Dinsdag kondigde het blad Nieuwe revu het afscheid van Herman Brusselmans als columnist aan. Volgens de Nederlandse pers is het ontslag een rechtstreekse reactie op de ophef en verontwaardigde reacties. Maar volgens Brusselmans klopt dat allerminst.

‘Mijn vertrek lag al zes weken vast’, vertelt hij. ‘Het tijdschrift gaat fuseren, dus moesten er koppen rollen. Ik heb die column vijf jaar geschreven, en blijkbaar vonden ze het welletjes. Jammer, maar ik huil er niet om. Ik heb al veel columns gehad in verschillende media. Ik ga niet op de knieën zitten wanneer er eentje afloopt.’

‘Heb me zelfs kalm gehouden’

Dat Brusselmans plots in het oog van de storm staat, verrast hem. ‘Eerst en vooral omdat Nieuwe revu nauwelijks gelezen wordt. Maar ook omdat ik in totaal 256 afleveringen van die column heb gemaakt. Het concept was al die tijd hetzelfde: ik boor iedere week iemand de grond in, op basis van voorkomen. Vreemd dat net die twee laatste columns kritiek krijgen. In het geval van prinses Amalia heb ik me zelfs kalm gehouden, vind ik. Je mag in Nederland zogezegd alles zeggen. Maar als je iemand klein, dik of blond noemt, dan is het kot te klein. Plots ligt uiterlijk dan wel gevoelig, blijkbaar.’

Nieuwe revu bevestigt dat de exit van Brusselmans al langer op de agenda stond, maar dat ‘de ophef het proces versnelde’. Zijn laatste column in het tijdschrift verschijnt in de editie van woensdag.