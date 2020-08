Oppositie Wit-Rusland eist directe vrijlating gevangen leiders

De democratisch-gezinde protestbeweging in Wit-Rusland eist dat de kopstukken Olga Kovalkova en Sergei Dilevski onmiddellijk worden vrijgelaten door het regime. Het volk duldt geen onderdrukking meer, laat de oppositie dinsdagavond weten in een verklaring.

Kovalkova en Dilevski, die maandag werden opgepakt, werden elk veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf wegens het organiseren van protesten tegen president Aleksandr Loekasjenko en zijn beiden lid van de coördinatieraad van de oppositie.

Dinsdagavond waren de Wit-Russische steden opnieuw het toneel van demonstraties. Onafhankelijke nieuwsmedia meldden dat er actievoerders zijn gearresteerd. De politie had op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk al gewaarschuwd voor illegale bijeenkomsten. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja eiste vanuit haar ballingschap in Litouwen dat de autoriteiten stoppen de coördinatieraad tegen te werken en dat zij Kovalkova en Dilevski vrijlaten.

De situatie in Wit-Rusland is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus. De 65-jarige autoritaire heerser Loekasjenko eiste de overwinning op met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen in en buiten Wit-Rusland is ervan overtuigd dat die uitslag met fraude tot stand is gekomen.

Loekasjenko dreigde recentelijk meermaals het leger in te zetten tegen de demonstranten. De generaal-stafchef van het Wit-Russische leger waarschuwde dat de strijdkrachten niet alleen paraat staan om dreigingen van buitenaf het hoofd te bieden, maar ook om in eigen land in actie te komen tegen bedreigingen. Ook in het veiligheidsapparaat van de voormalige Sovjet-republiek beginnen echter barstjes te ontstaan en wenden Wit-Russen zich af van Loekasjenko. De orthodoxe kerk in Wit-Rusland heeft een nieuwe leiding gekregen nadat eerder ook de hoogste geestelijke van het land zijn steun voor de dictator had ingetrokken.