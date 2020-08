Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen, overlijdens en ziekenhuisopnames blijft dalen

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de tiende dag op rij gedaald. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen dalen. Het totaal aantal sterfgevallen is met 121 gedaald omdat dubbeltellingen gecorrigeerd werden.

In de week van 16 tot en met 22 augustus werden gemiddeld 490,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 8 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt woensdag uit de gegevens van Sciensano.

In totaal zijn er in België al 82.447 bevestigde besmettingen met het coronavirus.

Het aantal bijkomende overlijdens daalt ook. Er stierven op een week tijd gemiddeld 6,7 mensen per dag aan covid-19. Dat is een daling met 36 procent. Het totale dodental in ons land staat intussen op 9.878. Dinsdag waren dat er nog 9.996, maar intussen zijn 121 overlijdens uit de statistieken verdwenen. Aanleiding zijn nieuwe data over de overlijdens in Vlaamse rusthuizen, zo raakte dinsdag bekend. Er waren immers verschillende dubbeltellingen en die werden nu uit de statistieken gehaald. Het gaat om 120 dubbel getelde overlijdens in Vlaanderen en 1 in Brussel. Er zal meer informatie hierover volgens tijdens de persconferentie woensdag, kondigde Sciensano eerder aan.

Tot slot werden op een week tijd gemiddeld 26 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met vorige week is dat een daling met 23 procent.